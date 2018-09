De Pauline Ducruet y Winnie Harlow, ¡horror en la alfombra roja!

Un año más Milán acogió la gala benéfica organizada por la fundación amfAR, que se celebra durante la Semana de la Moda de la ciudad italiana. El evento, al que asistieron celebrities como Winnie Harlow y Pauline Ducruet recaudó más de 1 millón de euros, que será destinado a la lucha contra el sida. Pero la gala no pasará a la historia por la recaudación sino por los looks de sus invitadas, que apostaron por transparencias, trajes con volumen XXL y tejidos print. O no había 'dress-code' o pasaron de seguirlo. Os dejamos los estilismos más llamativos. Pasen y vean.