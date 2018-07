Tirando de contactos

"Buenos días, tú eres mi mundo". Así se despertó Andrea después de que su ídolo musical, Justin Bieber, cantara para ella mientras le cogía de la mano en 'El Hormiguero' en 2015. Esto no le sentó bien a las demás fans de Justin ya que no les gusta que por ser hijas de rostros conocidos tengan esa accesibilidad que los demás no pueden disfrutar.

Frente a las críticas que está recibiendo tanto Andrea contestó a las otras fans: "No quiero ni muchísimo menos dar pena, pero me molesta que me juzguéis por el simple hecho de ser 'HIJA DE'. Porque, vuelvo a repetir, nadie sabe más". Y continuó señalando: "Tal vez nunca entenderíais lo que siento por Justin, llevo siendo 'Believer' desde el 2010 y creerme, el miércoles pasado fue especial".