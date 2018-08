La fiebre por el 'Dele Alli Challenge' ha conseguido llegar hasta los rostros más VIP. Todo comenzó cuando Dele Alli, futbolista del Tottenham, dio con su tanto la victoria a su equipo frente al Newcastle y decidió celebrarlo con un complicado gesto; se llevó la mano derecha al rostro y realizó un gesto similiar al de fingir unas gafas. Desde entonces no hay quien no haya querido probar sus habilidades e imitarlo... Eso sí, os avisamos de que no es nada fácil.

Eso sí, se trata de un reto con mucho significado. Según han explicado los jugadores; "Nigeria está regida por un orden militar donde se cometen hechos atroces sin amparo de leyes. Algo muy común es la tortura, entre las más populares la extirpación de ojos. Lo aplican a hombres, niños y mujeres que 'se meten donde no les incumbe'. Los civiles que son arrestados por militares y logran salir con sus ojos intactos hacen este símbolo para mostrar que sobrevivieron. Dele Alli quiso mostrar así su apoyo a su gente con este símbolo".