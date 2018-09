Makoke y Chabelita, las mejor pagadas de 'Gran Hermano Vip'

Un divorcio rentable

La modelo no ha hablado en ningún medio sobre los motivos que le han llevado a la separación de Kiko Matamoros tras veinte años de unión. Quizá sea 'GH Vip' donde lo haga. Su hijo, Javier Tudela, le ha recomendado que disfrute, que sea ella misma y que no piense en nada de lo que pase fuera. Las redes dicen que podría llevarse muy bien con Darek, el famoso ex novio de Ana Obregón.