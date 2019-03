Otros momentos subidos de tono...

Paco león llevaba meses prometiendo que se iba a desnudar por completo en Instagram si llegaba al millón de seguidores... y dio la casualidad de que la fecha estaba escrita en el destino: 16 de mayo de 2018. Y, como lo prometido es deuda, Paco cumplió su promesa "indecente": salir en bolas en la red social.

En efecto, se le puede ver "hasta el alma" mientras corre y brinca sin un ápice de ropa por un parque, y nosotros que se lo agradecemos, por esa osadía y la libertad que siente para poder hacerlo...

"We are living a celebration!! 1 millón de followers GRACIASSS!!! Esta es mi manera de celebrarlo con vosotros. Me hago un llamamiento a mí mismo para seguir siendo libre en las redes. Al menos intentarlo, digan lo que digan. Tenemos más libertad de la que usamos, y no ha sido fácil conseguirla. La libertad de expresión hay que protegerla. La censura de los que se creen superiores moralmente es peligrosa, sobre todo para el arte. La libertad creativa hay que defenderla con uñas y dientes, no podemos permitir que la corrección política se convierta en la nueva inquisición. Sé que toda persona pública y todo artista que llega a mucha gente tiene una responsabilidad social pero también tiene que tener el derecho de crear en libertad", escribía junto al vídeo, que podéis ver más abajo.