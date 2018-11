Aitana Ocaña

La cantante se hizo, junto con Ana Guerra, con el galardón de la categoría Artista o Grupo Revelación del año. Una noche mágica en la que Aitana no estuvo sola... Muy cerquita tenía a su ex pareja y ex compañero de edición, Luis Cepeda, cuya ruptura se hizo oficial hace unas semanas. Pero ahí no acaba todo, sobre la alfombra verde posó también el que podría ser su nuevo novio, Miguel Bernardeau.