La séptima edición de 'Tu cara me suena' cuenta con grandes artistas que nos están dejando actuaciones para el recuerdo. Anoche Jordi Coll se hizo con el premio con una imitación de 10, pero no fue el único al que no vamos a olvidar... José Corbacho, Soraya, Lola índigo... ¡Qué espectáculo esta sexta gala!