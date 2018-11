Beatriz Luengo

Otra española que acaparó todos los flashes fue Beatriz Luengo. La cantante, que relanzó su carrera en España con su participación en 'Tu cara me suena', ha creado una legión de fans al otro lado del charco que no dudaron en corear su nombre cuando llegó a la alfombra del MGM Grand. El 'look' muy bonito, pero no le habrían venido mal un par de tallas menos en los zapatos (y quizá un poquito de bronceador por el cuerpo, las cosas como son).