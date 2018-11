Las Kardashian en la gala People's Choice

Khloé, Kim y Kourtney Kardashian, Kendall y Kris Jenner acudieron a la gala de los People’s Choice Awards para recoger un premio al mejor reality de 2018. Sí, amigas, ‘Keeping Up with the Kardashians’ lleva desde el año 2007 en antena y sigue sorprendiéndonos. Pero, para sorpresa, el modelito de Jean Paul Gaultier vintage que se plantó Kim. Nos ha dejado mareadas un rato largo. ¡Sólo faltó Kylie!