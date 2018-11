Se atreve con todo

El estilo de la catalana es arriesgado a más no poder. Luce manicura XXL y sus modelitos a lo Lady Gaga no dejan indiferente a nadie. La responsable de su estética tan rompedora es us hermana Pili, Daikyri en la redes: "Trabajar con Rosalía no es trabajar", ha declarado.