Hubo concierto y coreografía

En un vídeo que ha querido compartir Nick en su cuenta de Instagram, se puede ver que ambas familias se curraron una coreografía la más puro estilo Bollywood, y que es una tradición en las bodas hindúes. Pero no sólo tuvo presencia la cultura de ella: también Joe Jonas se subió al escenario a entonar varios temas, y no dudamos de que cayó más de uno de la ya disuelta banda 'Jonas Brothers'... ¡Lo que habrían pagado los fans por verlo en directo no lo sabe nadie!