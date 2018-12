Lucía Hoyos

La actriz y ex presentadora ha sido una de las pocas que se ha parado a hablar con los medios de comunicación y ha contado detalles de la boda cubana de Elena Tablada. "Los vestidos me fascinaron. Cuando me giré y la vi en la Iglesia, que estaba decorada tan bien, me emocioné", aseguraba Lucía Hoyos quien confeso que la pequeña Ella estaba muy emocionada "fue la que más bailó".

Además, ha hablado de las grandes ausencias: "Han faltado muchas amigas pero no es porque ellas no quisieran ir. Yo he estado hablando con varias de ellas y estaban muy apenadas. El viaje a Cuba ha sido imposible... Han hecho lo que han podido"