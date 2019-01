Marta Sánchez no tiene mucha suerte en el amor. La cantante, que ha asegurado en más de una ocasión que no sabe por qué no consigue al hombre ideal, ha tenido ocho novios desde que se separó de Jesús Cabanas, el padre de su hija Paula, en verano de 2010. "Creo que me fijo en tíos demasiados complicados" ha confesado en alguna ocasión. Ahora que Marta vuelve a aparecer feliz y enamorada al lado de Federico León Sierra, repasamos los hombres que han ocupado su corazón en los últimos años.