Ylenia, Fede y Raquel, un trío convertido en dúo

Ylenia, Fede y Raquel entraron en 'GH Dúo' formando un trío mal avenido. La rubia y el italiano habían tenido una relación tormentosa que no acabó muy bien y había mucho resquemor entre ambos. Raquel, el tercer vértice de este triángulo amoroso tampoco se llevaba con su ex ni con la ex de su ex. ¡Qué lío! Total, que Fede ha sido el primer expulsado del 'reality' después de limar asperezas con Ylenia, que lloró a moco tendido su marcha. Ahora las chicas forman equipo pero no se llevan nada bien. ¿Cómo terminarán?