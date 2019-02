El día a día de los famosos

Los dos años de Cristina Pedroche como 'yogui'. La presentadora celebra su segundo aniversario en el mundo del yoga con un emotivo texto y un vídeo en el que se ve su gran progreso en la práctica. "Hoy hace 2 años que empecé en el mundo del yoga. Son innumerables los beneficios que siento y a la vista está el cambio que también ha sufrido mi cuerpo.Cambios tanto de cuerpo como de mente.Soy más fuerte, más ágil, más flexible, tengo más equilibrio y he perdido el miedo a caer.Porque ahora más que nunca sé que si me caigo me vuelvo a levantar.Gracias @soy_yogi , no solo por ser la mejor profesora del mundo sino también por tu cariño, por tu paciencia, por tu amistad y por tu lealtad. También por enseñarme a caer jajjaja"