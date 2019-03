Omar Montes asegura que su fama se debe a su música y que no le hacía falta salir con Chabelita para tener un nombre. Sin embargo, y aunque le pese al cantante, la mayoría de la people no teníamos ni idea de quién era hasta que le vimos mano a mano con la hija de la Pantoja. Lo que no puede negar el chaval es que su romance con Isa, le ha salido bien y lo está rentabilizando a tope, pese a haberse dado la vida mártir con ella. Así ha sido su salto del barrio a la tele.