Ana Rosa Quintana

"He hecho todo lo que ha estado en mi mano, tanto empresarial como profesional y personalmente. En mi casa las cosas siempre se han hecho al cincuenta por ciento, pero esto hay que hacerlo con la ayuda de los hombres, todos tenemos que querer que sea así. En mi casa desde niña mi madre trabajaba, y era un ejemplo. Las cosas se hacían entre todos. Luego mi madre siempre me educó para que fuera independiente. 'Tú, hija, tienes que estudiar', me decía. Y así he educado yo a mis tres hijos varones, en la igualdad y el respeto. Porque la educación que damos en casa es muy importante. Profesionalmente, mi actividad ha sido muy reivindicativa, tanto en los temas que tratamos cada día en el programa, contra el maltrato de género, en defensa de los derechos de las mujeres… así como en los temas con los que me he comprometido fuera del plató, he abanderado muchas campañas. Como periodista estoy comprometida con la defensa de los derechos de la mujer y siempre he arriesgado mucho, incluso cuando la corriente de opinión no era tan favorable como ahora".