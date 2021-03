T5 No había manera de levantar... la situación... Tal y como revela él mismo, la cosa no se levantaba: “Me tiré tres días que aún seguía dormida. Hay un proceso y yo decía madre mía a ver si no me voy a recuperar”. El colaborador no olvida las secuelas que le dejó su retiro en Honduras, pues asegura que estuvo un tiempo sin poder practicar sexo.

Meses después de volver a casa, Suso ya contaba los problemas que estaba teniendo con su miembro... Pero nunca nos pudimos imaginar que Suso Álvarez tuvo, alguna vez en su vida, problemas de índole sexual. ¡Con lo 'pichabrava' que es él! Pero sí, los tuvo y parece que se le han quedado bien grabados en la memoria. El ex gran hermano contó que, tras meses en Honduras, le desapareció el apetito sexual, y que cuando quiso recuperarlo... ¡no pudo! "Yo lo primero que hice nada más llegar al hotel fue auto complacerme... y la máquina no acababa de recuperarse. No producía del todo", afirmó.



Nacho Vidal también sufrió problemas sexuales. Suso no ha sido el único que ha tenido problemas tras volver de Supervivientes: el actor porno Nacho Vidal también lo sufrió en sus carnes, y es que, tras 3 meses (llegó a la final) en la isla, a Nacho se le "encogió" la herramienta de trabajo y, al tener erecciones, le dolía, según contó en 'Sálvame Deluxe'. Lo de Suso, con el tiempo, tuvo solución, pero lo de Nacho fue mucho más serio: tuvo, incluso, que pasar por el Hospital San Rafael: "Empezamos hoy con el tratamiendo para arreglar mi pene. Deseadme suerte y espero que esto se arregle pronto", tuiteó en 2015. A día de hoy, y para quien quiera saberlo, todo funciona como debe y Nacho pudo volver a pleno rendimiento al trabajo.

View this post on Instagram A post shared by Albert Álvarez (@albert_iceman) Las secuelas son muy comunes... Otros participantes, como fue el caso de Albert Álvarez, finalista en 2019, confesó que se guardaba, inconscientemente, comida en los bolsillos y se despertaba en mitad de la noche aturdido.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io