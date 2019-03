El actor Zac Efron posó con una fan con una pose de felicidad que no se la cree ni él y es por este motivo por el que encabeza nuestro ¡Horror de la semana! Y es que entre el pelo rubio pollito y esa sonrisa falsa, no nos gusta nada en esta foto. Pero atención, que no es el único famoso que no ha tenido un buen día... toma nota.