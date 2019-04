Chelo García Cortés

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha hablado de sus problemas económicos por culpa de Hacienda, pero no ha concretado la cifra que debe. “La deuda que me reclama hacienda es enorme, no tengo tiempo material de cubrirla. Lo que me piden es tal disparate que aunque tuviese 20 años menos no vería futuro de solución”, dijo. Ahora entra en SV por dinero…