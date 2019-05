Alejandro Albalá

El ex novio de Isa Pantoja fue 'fantasma del futuro' en 'Supervivientes 2018', pero luego no pudo estar en la edición de 2019. ¿La razón? Alejandro acababa de salir de 'GH DÚO' Habría sido un puntazo haberle visto conviviendo con su ex suegra y con uno de los hombres por los que Chabelita le dejó (Omar Montes), pero no pudo ser. ¿Será 2020 su año?