El día a día de los famosos

Katia Aveiro y su declaración de amor a su chico. "No suele traerme el desayuno a la cama, pero ya ha comprado todo lo que me gusta comer por la mañana, no le gusta cenar, pero hace tantas comidas para nosotros en casa, que no le gusta viajar mucho, pero hemos visitado tantos lugares y países juntos, a él no le gusta hacer fotos para publicar en las redes, pero tenemos tantos recuerdos para recordar más tarde, no me jura amor eterno, pero me dice tantas veces que me ama. Huele a mi amor, tiene la sonrisa más hermosa del mundo, me pegó y no dejé que despegara, vino suavemente e hizo ruido en mi corazón, nosotros todavía con las manos en la mano, todavía cruzamos los pies mientras dormimos, todavía hacemos planes antes de acostarnos, él me cuida como nadie más, es mi amigo, mi amante, mi novio, mi compañero, a veces tenemos ideas e ideales opuestos (y discutimos !! Sí, también estamos en desacuerdo) pero queremos construir !! Y funciona (como él dice) hacemos un par improbable pero favorable !!! El resultado de esto es que mi portugués brasileño es todo su culpa (y me gusta) y a él también le gusta !! Feliz cumpleaños mi amor !!! Te amo te amamos !! "Que Dios te dé mucha salud y que nuestro hogar siempre sea bendecido por él ... Felicidades y muchos años de vida".