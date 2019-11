Si hay una figura importante y envidiada en un programa de televisión, esa es la del presentador, por eso no es de extrañar que cada vez más famosos se quieran dedicar a esta faceta de la tele: Paz Padilla, cómica de profesión, ahora presenta 'Sálvame'; Eva González, modelo, presentó 'MasterChef' y ahora 'La Voz Kids'; Santi Millán, actor, ahora se lo lleva de calle en 'Got Talent'... Sin embargo, como no siempre en la vida 'querer es poder', no todo el mundo sirve, y no todo el mundo lo consigue. Por ejemplo, en 'Sálvame' los presentadores han rotado mucho desde que Jorge Javier se entregó a las mieles del teatro: por allí han pasado Carlota Corredera (ex directora del programa), Paz Padilla o David Valldeperas (actual director)... pero no han sido los únicos.

Ahora, el programa ha tenido tales problemas para cuadrar a sus presentadores que ha tirado de una nueva fórmula que no les ha funcionado nada mal: utilizar a sus propios colaboradores para presentar 'Sálvame Limón' y que se luzcan durante una hora... pero mientras unos han alcanzado el estrellato, otros se han estrellado...