Omar Montes se ríe de Isa P y se hace viral

La canción de Isa Pantoja dio mucho de sí, pero si había alguien que faltaba por opinar era su mediático ex Omar Montes. El de Pan Bendito no se anduvo con tonterías, y dejó claro lo que pensaba cuando tomo una frase de la canción de Isa ("Soy la reina de hielo, yo maté a Frozen") y él respondió: "Tú no mataste a Frozen... se suicidó para no escucharte"... y ¡BOOM! se volvió viral. La verdad es que el chico tiene sus buenos golpes cómicos...