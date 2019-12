Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas (sí, así somos de dramáticos) condensar en un ranking con 12 posiciones todo un 2019 repleto de pifias y errores estilísticos de campeonato. Porque, un año más, las celebrities han demostrado que dinero y buen gusto no van ligados. Por muchos ceros que tengan los famosos en la cuenta corriente, está claro que los billetes no compran el estilo y hemos vuelto a ver estilismos dignos de una película de terror. Eso sí, no somos tan valientes como para elegir al peor vestido de 2019. ¿Tú te atreves?