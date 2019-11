Barcelona ha celebrado la décima edición de la gala contra el sida People in Red que se celebró en el Sant Jordi Club. A la fiesta acudieron más de 900 personas y entre los muchísimos rostros conocidos que acudieron a la cita solidaria destacaron la cantidad de ex triunfitos de la última edición que allí estuvieron. Ana Guerra, Aitana Ocaña (sin sus parejas), Alfred García o Nerea García por citar algunos. Pero no sólo de la última hornada hubo representación y es que la cantante Gisela que participó en la primera edición junto a Bisbal y Bustamante también estaba presente.