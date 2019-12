Las súper modelos Bella Hadid y Kendall Jenner llevan años presumiendo de amistad. Sin ir más lejos, este mismo verano se fueron de vacaciones juntas a la Costa Azul y no es raro verlas de juerga juntas. Pero ¿y si hubieran decidido sobrepasar la línea que separa la amistad íntima de otro tipo de relación más íntima aún? Este interrogantes es el que sobrevuela las redes sociales a raíz de ver a las dos modelos de lo más cómplices durante una jornada playera en Miami. Que si te miro con ojos golositos, que si me subo a horcajadas encima de ti... Comportamientos que podrían indicar que el amor que se profesan Bella y Kendall es más que el amor de dos amigas, ¿o no? Echa un ojo a la secuencia completa de las fotos y danos tu opinión...