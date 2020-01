Este nuevo reality está dando una segunda oportunidad a los ex concursantes de 'GH VIP 7' para arreglar sus viejas rencillas. No obstante, parece que la tensión entre ellos, en vez de desaparecer, no para de crecer cada instante. Los enfrentamientos y los problemas por la comida se están convirtiendo en algo recurrente dentro del programa de televisión. Vamos que la casa está que arde y la tranquilidad brilla por su ausencia. Si ya están así las primeras semanas, no nos queremos imaginar cómo estarán dentro de un mes dentro de la casa.

Además, 'El tiempo del descuento' tiene también una nueva mecánica. Y es que cada semana en vez de tres nominados como en 'GH VIP', serán cuatro los que se enfrenten al duro veredicto del público. Repasamos la lista completa de nominados y expulsados de 'El tiempo del descuento'.