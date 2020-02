El casting de 'Supervivientes' ha sido uno de los más criticados en las redes sociales, y quien haya estado pendiente de Twitter mientras se anunciaban los nombres de los nuevos concursantes, sabrá a lo que nos referimos. De los 17 'robinsones', muchos son de perfil bajo, y es que ha habido voces entre los fans del programa que han echado en cara a la productora el hecho de no haber contado con pesos pesados de la talla de otros años, como Mila Ximénez, Isabel Pantoja o Carlos Lozano. Sin embargo, algunos ya prometen, y no sólo hablamos de Yiya y Fani, que ya han protagonizado su primera bronca; o Hugo Sierra y su ex suegra, Elena, entre los que hay mucha tensión, sino de otros como Cristian Suescun...