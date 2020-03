Nuria Roca y su no cumpleaños

El 23 de marzo, la presentadora cumple 48 años pero se niega a cumplirlos hasta que no lo pueda celebrar en condiciones. Por ahora, lo ha festejado con un directo en Instagram pero promete una gran fiesta cuando pueda besar y abrazar a sus seres queridos."Hoy debería cumplir años, pero no lo pienso hacer...Y no lo voy a hacer hasta que no pueda celebrarlo en condiciones... recibiendo besos, abrazos y achuchones varios sin sospechas y con total entrega. No, no pienso cumplir años.Igual es una tontería o una enajenación mental transitoria producto de las circunstancias pero, de cualquier modo, ya que todo se ha parado, yo también lo hago, y este tiempo me lo descuento. No, esta no es mi vida, así no.Cuando vuelva, que volverá, habrá tantas cosas que celebrar que un cumpleaños más ni siquiera importará.Y sí, estoy enfadada pero esta no es una reflexión pesimista, ni mucho menos, todo lo contrario.Se trata de un ajuste de cuentas con el destino.Ese que pronto me devolverá momentos como los ya vividos aunque los números cambien.Ese al que a veces hay que decirle las cosas para que tome nota.FELIZ DÍA A TODOS ;)Que no piense cumplir años no quiere decir que no vaya a celebrar, yo soy muy de celebrar...Vale que me felicitáis!?? 🤗🥰♥️