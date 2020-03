Justin y Hailey ¡bailan por la 'Macarena'!

Sí, los famosos también se aburren en cuarentena. No hay más que ver a Justin Bieber y su mujer, Hailey. Cantante y modelo se han propuesto amenizar a sus millones de seguidores, y ha sido con la mítica canción de MC Hammer 'U can't touch this' (bueno, un remix)... ¡pero con los movimientos de la 'Macarena' de 'Los del río'! Que os hemos pillado...