Ezequiel Garay

El futbolista Ezequiel Garay, que dio positivo en coronavirus, ya está mejor y la mejor prueba es este challenge en el que ha participado tras ser retado por su mujer. "Porque estoy encerrado. Porque pronto se acaba mi aislamiento. Porque estoy feliz por mi rodilla. Porque hay que inventar. Porque hay que reír. Porque hay que distraerse. Porque mi mujer me retó en el challenge que viralizó en Instagram. Por esto y mucho más, he hecho este vídeo. Y lo más sorprendente es que mi rodilla me limita los pasos, pero me deja bailar. ¿Os habéis reído de mí o conmigo?", comenta junto al video. La verdad es que sí, Ezequiel, gracias por este ratito.