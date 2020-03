Cristina Pedroche, la peluquera de Dabiz Muñoz

Y así se gestó el cambio de look del chef. Fue su mujer, la presentadora Cristina Pedroche, quien le rapó el pelo. El matrimonio grabó el momento y Dabiz lo ha compartido en sus redes, a la vez que aclaraba su estado de salud. "Me gustaría aclarar que sí, que he estado malo pero que en ningún momento me han hecho la prueba, así que no sé si he tenido coronavirus o no. Puede que simplemente haya sido una gripe común. Nunca lo sabremos. Creo que los test se deben quedar para los colectivos de riesgo como así me hicieron saber cuando llamé por teléfono al médico".