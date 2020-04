Rafa Mora

Es verdad que el colaborador de 'Sálvame' no se rapó por decisión propia si no que el tete tuvo que dejarse hacer porque así lo decidió la audiencia del programa.

El responsable de su nuevo look fue el mismísimo Kiko Matamoros y aunque a Rafa no le queda mal, de primeras no le hizo mucha ilusión.