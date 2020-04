El confinamiento pasa factura a Miguel Ángel

Pero le pasa dándose a la risa. Y es que el actor se parte con sus propias bromas. El guapérrimo de Miguel Ángel no puede contener la risa tumbado en la cama cuando se pregunta a sí mismo ¿qué tal?Y claro, no puede haber otra respuesta que 'aquí, en casa'. ¿Dónde si no? Desde luego, su risa es contagiosa aunque lo mismo parece que va un poco piripi.