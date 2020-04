Su plan, irse de alquiler

Leticia, que posa ante la piscina que tiene a la venta, también cuenta las razones por las que ha decidido vender su propiedad. "A los 45 años me hice una promesa: si a los 50 no estaba casada y con hijos, significaría que ya no iba a tener familia y, posiblemente, tampoco un marido. Entonces la vendería. Soy catalana, muy práctica, y lo tenía claro. He vivido aquí 25 años, he invertido en ella todo mi dinero. Me iré alquilada a La Moraleja", cuenta.