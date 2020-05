Así ha sido la semana de los famosos

Bea Retamal, muy mosqueada con los irresponsables

La ex gran hermana está que fuma en pipa y, como todos los españoles, ha visto como muchos padres se han saltado a la torera las normas del Gobierno para el desconfinamiento de los niños: "gente que no respetaba las distancias en los parques, los niños jugaban con el balón, había gente sin guantes ni mascarillas...", ha escrito, así que ha decidido darse al yoga para no explotar, ya que, según dice, "con actos como este serán 40 (días) tras 40". ¡Si es que hay gente que no tiene remedio!