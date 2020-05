La semana de los famosos en las redes

Ver esta publicación en Instagram #FBF 👙 Una publicación compartida de Demi Moore (@demimoore) el 22 May, 2020 a las 6:51 PDT Demi Moore abre el baúl de los recuerdos.Mucho más joven, con un lookazo propio de la época, y guapísima... Así es la foto que ha compartido la actriz en sus redes sociales. ¿Se puede ser más top?

Ver esta publicación en Instagram New life 🌸 Una publicación compartida de ADARA MOLINERO (@adara_molinero) el 22 May, 2020 a las 12:54 PDT Adara da la bienvenida a su nueva vida en bikini.Luciendo cuerpazo, seguramente bikini nuevo, y vida nueva... Así arranca la nueva fase la ex gran hermana.

Ver esta publicación en Instagram Cambio de fase! Gracias @pepitojuezatico 🧡🧡 Una publicación compartida de LeonorWatling (@leonorwatling) el 22 May, 2020 a las 7:18 PDT Leonor Watling celebra el cambio de fase cortando por lo sano.Vida nueva, pelo nuevo, ¿no? Pues jamás habíamos vivido un cambio de vida tan radical como este así que... ¡No hay mejor decisión!

Ver esta publicación en Instagram #rainonme music video out now on @ladygaga’s vevo 🌧 Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 22 May, 2020 a las 10:05 PDT Ariana Grande saca el temazo de la cuarentena junto a Lady Gaga.Dos divas internacionales sacando una canción juntas en plena pandemia, como para no volvernos locos... ¡Y encima con lookazos!

Ver esta publicación en Instagram And then he made friends with Nina ❤️ Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) el 21 May, 2020 a las 7:21 PDT La nueva amiguita de Leo.El hijo de Chiara Ferragni y Fedez ha hecho una nueva amiga, Nina, y la orgullosa mamá nos ha regalado estas preciosas imágenes de la parejita.

Ver esta publicación en Instagram F.O.M.O Una publicación compartida de Miren Ibarguren (@mirenib) el 20 May, 2020 a las 10:13 PDT Miren Ibarguren presume de sonrisa Que no.... que es broma, la actriz ha cambiado su bonita dentadura por una de mentira que podría pasar por suya, pero no ¡a nosotros no nos la dan!

Ver esta publicación en Instagram Me ha pillado... 🙈 Decidme vuestro pecado confesable pa’ no sentirme tan mal Jajajaj @ismael_vazquez_n (he tenido que compartir casi el carrete entero 😂😂) Una publicación compartida de India Martínez (@india_martinez_oficial) el 19 May, 2020 a las 1:09 PDT India Martínez, pillada in fraganti La cantante iba a escondidas a por el bote de bolitas de chocolate, su “pecado confesable” cuando la han pillado con las manos en la masa. Pero ojo que la mejor foto de todas está al final así que pásalas todas para descubrir el gesto que dedica India al reportero casero que la vigilaba.

Ver esta publicación en Instagram All dressed up with nowhere to go Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 20 May, 2020 a las 12:46 PDT Kim Kardashian, no sin mi coche La celebrity se ha marcado un posado de lo más completo. Eso sí, ahora ya no sabemos si lo que quería era presumir de un look total white entre sexy y vaquero o del cochazo plateado que sale detras porque ¡no lo suelta!

Ver esta publicación en Instagram Los Houses Brothers! @christian.casass Una publicación compartida de Mario Casas (@mario_houses) el 17 May, 2020 a las 11:23 PDT Mario Casas presume de abdominales Mario Casas está pasando estos días de confinamiento rodeado de sus seres queridos. Si hace unos días, le veíamos bailando con su hermano Óscar, ahora le vemos tomar el sol junto a Christian, otro de sus hermanos. Mario y Christian, tumbados, presumen de bañadores y de abdominales.

Ver esta publicación en Instagram Pues nada que me ha dado ahora por hacer tik toks😂 ¿Cómo va vuestra cuarentena? 🖤 Una publicación compartida de ALX 🖤 (@alerubioc) el 17 May, 2020 a las 9:50 PDT Alejandra Rubio desvela a qué se dedica en la cuarentena La hija de Terelu Campos pasa los días de confinamiento con una nueva afición: la red social 'Tik Tok' que ha causado furor entre otras celebrities como Amelia Bono o Edurne.

Ver esta publicación en Instagram Cuando le explico al mecánico lo que le ha pasado a mi coche... 🤷🏼‍♀️💥🚘 #TikTokLover #TikTokera Una publicación compartida de Edurne (@edurnity) el 17 May, 2020 a las 10:15 PDT Edurne se mete a 'mecánica' La cantante acaba de llegar a España, se encontraba en Inglaterra con su novio, David Egea, donde, como todo el que llega a nuestro país, tendrá que cumplir una cuarentena de 14 días. Para entretenerse, se ha sumado a la moda del 'Tik Tok' y protagoniza un divertido baile para explicarle a su mecánico qué le pasa a su coche.

Ver esta publicación en Instagram El teletrabajo...🤷🏻‍♀️ Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) el 17 May, 2020 a las 11:14 PDT Eva González teletrabaja con un espectador de lujo La presentadora de 'La Voz' ha querido mostrar cómo teletrabaja desde el salón de su casa: con el ordenador sobre la mesa y un espectador de lujo desde el sofá: su hijo Cayetano. Una imagen que se repite en muchos hogares españoles.

Ver esta publicación en Instagram had a little accident but i’m okay! Una publicación compartida de Kaia (@kaiagerber) el 16 May, 2020 a las 10:25 PDT Kaia Gerber muestra las consecuencias de un pequeño accidente La hija de Cindy Crawford ha compartido con sus seguidores que ha tenido un pequeño accidente que le ha provocado una rotura en el brazo. Lo lleva vendado pero eso no le impide que pueda bañarse en la piscina, siempre con el brazo por fuera.

Ver esta publicación en Instagram Yo mi mundo de friki!!!! Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla) el 18 May, 2020 a las 9:58 PDT Paz Padilla y su última frikada Vaya por delante que QMD! es una revista de corazón, no de decoración, pero a nosotros el último "adorno" que se ha marcado Paz en su terraza ajardinada nos parece gracioso, sí... a la par que un horror. Hija: una cosa es no poder salir a comprar macetas por culpa del estado de alarma... ¡y otra ponerles pantalones vaqueros a las plantas!

Ver esta publicación en Instagram ... water like misery ⛈ #RainOnMe 5/22 Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el 18 May, 2020 a las 9:00 PDT Lady Gaga y Ariana Grande, la colaboración que no vimos venir Las dos cantantes están igual de confinadas que el resto del mundo, pero eso no ha frenado sus planes de sacar, por fin, uno de los singles más esperados, 'Rain on me', del nuevo álbum de Gaga, 'Chromatica'. Nunca nos imaginamos que estas dos divas fueran a hacer un dueto, pero tampoco nos lo imaginábamos de Gaga y Beyoncé... ¡e hicieron historia con 'Telephone'! ¿Batirán récords? De momento, la canción se estrena este 22 de mayo en todas las plataformas. La gente, of course, ya se ha vuelto loca...

Ver esta publicación en Instagram im so thankful for the story God has written for me. even at my lowest, he continues to show me he’s listening.💞 - #cyrus #noahcyrus Una publicación compartida de love u all🥺💚 (@sadcyrensclub_) el 18 May, 2020 a las 4:28 PDT Noah Cyrus califica de 'insoportable' su infancia a la sombra de su hermana Tener un miembro de la familia famoso mundialmente siempre eleva la presión sobre todos los demás, y sobre todo si es tu hermana... y esa hermana es Miley Cyrus. Ahora, Noah, que ha crecido a la sombra de la cantante y actriz (y que siempre se ha querido dedicar a lo mismo que ella, teniéndolo, por tanto más difícil), se ha abierto en las redes sociales y ha revelado que su infancia por ello fue "insoportable", pero no por su hermana, sino por todo lo que se decía de ella: "Siempre sentí que era la persona que no le importaba a nadie por culpa de todas las mierdas que se decían sobre mí en las redes sociales", ha explicado tras estrenar su canción 'Young and sad', donde habla de todo eso.

Ver esta publicación en Instagram They’ve won ❤️ Una publicación compartida de Eva Mendes (@evamendes) el 16 May, 2020 a las 1:55 PDT Eva Mendes, 'derrotada' por sus hijos Estar confinada no es lo mismo que estar confinada con niños pequeños, y si uno es complicado, dos o más ya ni os contamos. La actriz de 'Ghost Rider' lo sabe bien con sus pequeñas Esmeralda y Amanda, que parece que durante la cuarentena les ha dado por coger las pinturas de mamá y jugar a las maquilladoras... con un resultado un tanto desconcertante, y es que claro, sólo tiene 5 y 4 años. "Han ganado", escribía una derrotada Eva con la 'obra de arte' sobre su cara.

