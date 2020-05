Ver esta publicación en Instagram Yo mi mundo de friki!!!! Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla) el 18 May, 2020 a las 9:58 PDT Paz Padilla y su última frikada Vaya por delante que QMD! es una revista de corazón, no de decoración, pero a nosotros el último "adorno" que se ha marcado Paz en su terraza ajardinada nos parece gracioso, sí... a la par que un horror. Hija: una cosa es no poder salir a comprar macetas por culpa del estado de alarma... ¡y otra ponerles pantalones vaqueros a las plantas!

Ver esta publicación en Instagram ... water like misery ⛈ #RainOnMe 5/22 Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el 18 May, 2020 a las 9:00 PDT Lady Gaga y Ariana Grande, la colaboración que no vimos venir Las dos cantantes están igual de confinadas que el resto del mundo, pero eso no ha frenado sus planes de sacar, por fin, uno de los singles más esperados, 'Rain on me', del nuevo álbum de Gaga, 'Chromatica'. Nunca nos imaginamos que estas dos divas fueran a hacer un dueto, pero tampoco nos lo imaginábamos de Gaga y Beyoncé... ¡e hicieron historia con 'Telephone'! ¿Batirán récords? De momento, la canción se estrena este 22 de mayo en todas las plataformas. La gente, of course, ya se ha vuelto loca...

Ver esta publicación en Instagram im so thankful for the story God has written for me. even at my lowest, he continues to show me he’s listening.💞 - #cyrus #noahcyrus Una publicación compartida de love u all🥺💚 (@sadcyrensclub_) el 18 May, 2020 a las 4:28 PDT Noah Cyrus califica de 'insoportable' su infancia a la sombra de su hermana Tener un miembro de la familia famoso mundialmente siempre eleva la presión sobre todos los demás, y sobre todo si es tu hermana... y esa hermana es Miley Cyrus. Ahora, Noah, que ha crecido a la sombra de la cantante y actriz (y que siempre se ha querido dedicar a lo mismo que ella, teniéndolo, por tanto más difícil), se ha abierto en las redes sociales y ha revelado que su infancia por ello fue "insoportable", pero no por su hermana, sino por todo lo que se decía de ella: "Siempre sentí que era la persona que no le importaba a nadie por culpa de todas las mierdas que se decían sobre mí en las redes sociales", ha explicado tras estrenar su canción 'Young and sad', donde habla de todo eso.

Ver esta publicación en Instagram They’ve won ❤️ Una publicación compartida de Eva Mendes (@evamendes) el 16 May, 2020 a las 1:55 PDT Eva Mendes, 'derrotada' por sus hijos Estar confinada no es lo mismo que estar confinada con niños pequeños, y si uno es complicado, dos o más ya ni os contamos. La actriz de 'Ghost Rider' lo sabe bien con sus pequeñas Esmeralda y Amanda, que parece que durante la cuarentena les ha dado por coger las pinturas de mamá y jugar a las maquilladoras... con un resultado un tanto desconcertante, y es que claro, sólo tiene 5 y 4 años. "Han ganado", escribía una derrotada Eva con la 'obra de arte' sobre su cara.

