Ver esta publicación en Instagram Me ha pillado... 🙈 Decidme vuestro pecado confesable pa’ no sentirme tan mal Jajajaj @ismael_vazquez_n (he tenido que compartir casi el carrete entero 😂😂) Una publicación compartida de India Martínez (@india_martinez_oficial) el 19 May, 2020 a las 1:09 PDT India Martínez, pillada in fraganti La cantante iba a escondidas a por el bote de bolitas de chocolate, su “pecado confesable” cuando la han pillado con las manos en la masa. Pero ojo que la mejor foto de todas está al final así que pásalas todas para descubrir el gesto que dedica India al reportero casero que la vigilaba.



Ver esta publicación en Instagram All dressed up with nowhere to go Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 20 May, 2020 a las 12:46 PDT Kim Kardashian, no sin mi coche La celebrity se ha marcado un posado de lo más completo. Eso sí, ahora ya no sabemos si lo que quería era presumir de un look total white entre sexy y vaquero o del cochazo plateado que sale detras porque ¡no lo suelta!

