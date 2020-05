Gtres Johnny Depp Johnny, ¿‘depp’ qué va? No debe tener bastante con la –ganada a pulso– fama de bebedor incansable, por eso necesita seguir llamando la atención cuando acude a un photocall.

Gtres Carla Bruni ‘Cuidadito con sacarme fea, que os fulmino con mi mirada’. Eso es lo que parece estar advirtiendo Carla Bruni a los fotógrafos en el photocall del último desfile de Dior en París. En serio, menudos humos. ¡Esta señora da miedo!

Gtres Cayetano Rivera Qué cierto es aquello de ‘una imagen vale más que mil palabras’. El gesto de Cayetano Rivera deja claro que los toreros, por mucho que estén hechos de otra pasta, sienten miedo, y mucho, ya antes de salir a hacer el paseíllo. ¿Se te han puesto los... 'miedos' de corbata antes de salir al ruedo, Cayetano?



Gtres Kate Middleton Por la cara que pone la duquesa de Cambridge, no sabemos si es que le ha pegado un pelotazo a alguien o ha tenido la suerte de marcar algún punto sin tener ni idea de jugar la hurling, aunque esperamos que sea lo segundo...

Gtres Justin Bieber A los que salís a hacer deporte, una cosita: no vale imitar a Justin Bieber y Kate Middleton. Porque, a ver ¿qué hace el cantante con un palo de hockey en tierra y al lado de un charco? Y por la cara que pone la mujer de Guillermo de Inglaterra, lo del hurling no es que lo domine. En fin, lo dicho, si practicáis un deporte, que sea algo que controléis, no terminéis por haceros daño o hacer daño a alguien...

