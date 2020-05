Productora Mentiras y más mentiras Por si no le valiera con el título falso de periodismo se presentaba como estilista de famosas para hacer ‘presuntas estafas’ y alardeaba de haber tenido un lío con Jorge Javier y Antonio Pavón. Dicen que ahora negocia participar en un nuevo reality con su madre. Cuando llegue a España, hablará de ello. ¿Podremos creerle?

Agencias 1.El lío de los coches Presumía de ser imagen de un concesionario de lujo de Córdoba que le prestaba un Mini y le prometía a sus compañeros que les conseguiría coches. En otra ocasión, alquiló el coche rojo de la foto para ir a un desfile, dijo que iba con chófer y doncella cuando en realidad eran el dueño del coche y su esposa. Dejó a deber 400 del alquiler y el propietario se los reclama.

Agencias 2 . Gustavo González, ¿su mentor? José Antonio aseguró que su relación con Gustavo era de casi familia, pero el colaborador lo niega. Dice que se han visto una vez, que él intentó contarle noticias falsas y que estafó a María Lapiedra prestándole ropa por la que él cobró una comisión. La actriz le pilló.

Agencias 3 . ¿Familiares famosos? Según Pepe del Real, Avilés acudió al desfile de una diseñadora famosa y, al parecer, allí alardeó de ser hijo de la actual esposa de Amancio Ortega y sobrino de Florentino Pérez. Le pidió a la diseñadora 4 bolsos para que lo lucieran amigas famosas y cuando ella se los pidió, él le dio largas...

Agencias 4 . Sin terapia En El Debate conexión, pidió a Jordi descansar porque estaba recibiendo terapia en Honduras. Jordi le llamó mentiroso en directo: tiene la psicóloga que recibe a todos los concursantes…

Agencias 5 . Familia rica Al parecer, el superviviente decía que su familia tenía mucho dinero, que su madre era dueña de un camping y que él había recibido una herencia de 19 millones. Incluso intentó contratar a un administrador. Todo mentira.

Agencias 6 . Dulceida Al parecer, se presentaba a los diseñadores como estilista de Isa Pantoja y Gloria Camila e incluso llegó a utilizar los nombres de Dulceida y Lara Álvarez. Una diseñadora contó que le debía 1.182 euros en ropa.

Agencias 7 . Jorge Javier Según contaron en ‘Sálvame’, Avilés había ido alardeando de haber mantenido una relación con Jorge Javier y haber vivido incluso en su casa, pero que el presentador le había pedido que no contara nada. Jorge se rió al oírlo y dijo que no le había visto en persona en su vida.

Agencias 8 . ¿Cheques sin fondos? Según Matamoros, Avilés hizo transferencias y extendido cheques sin fondos. José Antonio reconoció haber hecho transferencias de cuentas sin dinero pero que esperaba que llegara para pagar.

Agencias 9 . No es periodista Patiño fue una de las primeras que sospechó que mentía sobre su título universitario. Quizás por eso, José Antonio le hizo llegar por WhatsApp un título sacado de Google. Además, él aseguraba que había estudiado en la Universidad de Gales. Avilés ha tenido que reconocer que se lo inventó.

Agencias 10 . Lío con Pavón José Antonio les dijo a algunos compañeros de su programa que antes de volar a Honduras había tenido un lío con Pavón. Él torero lo ha negado y él ha tenido que reconocer que mintió.

