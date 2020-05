'La casa fuerte': este es el nuevo reality de Telecinco y estos los famosos que participarán

Ver esta publicación en Instagram Esta será la villa donde convivirán todas las parejas famosas. #mediaset #lacasafuerte #jorgejviervazquez #sonsoles #salvame #telecinco #cuatro Una publicación compartida de La Casa Fuerte 🗝️ (@lacasafuerte_oficial) el 22 May, 2020 a las 1:23 PDT La Casa Si algo hace falta en un reality de convivencia, es un buen casoplón donde tener a todos los famosos encerrados pero a gusto y sin estrecheces. Esta parece ser la elegida por la productora, Bulldog TV, que recuerda en exceso (si no es la misma...) a la elegida para grabar las entrevistas finales de 'La isla de las tentaciones', como muchos seguidores del nuevo reality ya han apuntado. Si es que al final todo queda en familia...

Ver esta publicación en Instagram S de sieso.... o de sincero... 😛 Una publicación compartida de JOSE ANTONIO AVILES (@jose_antonio_aviles) el 2 Feb, 2020 a las 7:20 PST José Antonio Avilés y su madre, candidatos Según ha ido desvelando la cuenta del reality, todavía no hay ninguna pareja de famosos confirmada (aunque la primera será desvelada en la gala de 'Supervivientes' de este 28 de mayo), y una de las que podría estar en negociaciones es José Antonio Avilés junto a su madre. Su culebrón sobre la invención de su vida le ha supuesto un revulsivo para relanzar su visibilidad en televisión, y aunque no despierte mucha simpatía por ello, desde luego levanta interés...

Ver esta publicación en Instagram La amo con locura❤️😍 Una publicación compartida de Maite Galdeano (@maite_galdeano_) el 14 Jun, 2019 a las 8:49 PDT Maite Galdeano y Sofía Suescun, candidatas Muchos seguidores de los realities de Mediaset llevaban tiempo pidiendo la vuelta de Maite a la televisión. Saltó a la fama gracias a 'GH 16', pero quien se llevó la gloria fue su hija, que ganó aquella edición (y, posteriormente, 'Supervivientes 2018'). Veremos si las pamplonesas llegan para ganar... o para poner la casa patas arriba (casi literalmente).

Ver esta publicación en Instagram #she Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 25 Sep, 2018 a las 3:51 PDT Diego Matamoros y Estela Grande, candidatos Cuando decíamos que Mediaset había buscado la mezcla perfecta entre 'GH VIP', 'GH DÚO' y 'La isla de las tentaciones' no mentíamos: esta pareja rompió hace unos meses tras el paso de ella por 'GH VIP 7' y su tonteo con Kiko Jiménez. La cosa parece irrevocable, pero quizás el encierro les valga para reconciliarse, algo que muchos de sus seguidores pedían, y lo cierto es que hacen una gran pareja, y está claro que Diego sigue muy enamorado a pesar de todo. Por otra parte, Diego lleva semanas dando pistas de que se le ha ofrecido un nuevo proyecto y que la cadena está muy contenta con el clan Matamoros. ¿Será esta su oportunidad de volver a la tele?

Ver esta publicación en Instagram Più forti di prima 🤍 @violeta_mangrinyan Una publicación compartida de Fabbio (@fabio_colloricchio) el 31 Mar, 2020 a las 8:57 PDT Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán, candidatos Otra de las parejas del momento. 'Supervivientes 2019' fue su nido de amor, y desde entonces se han convertido en inseparables. Nadie daba un duro por esta pareja, y un año después aquí siguen: viviendo juntos, con un perro en común y destilando amor en sus redes sociales. Si aceptan las condiciones de 'La casa fuerte', esta podría ser su prueba definitiva de amor. ¿Sobrevivirán?

Ver esta publicación en Instagram Mood. Una fuerza sobrenatural, nos impide desprendernos de las sábanas.. 😂😂😴😴 #yomequedoencasa #porsuerteconella ❤️ 🐣 @dulceida Una publicación compartida de Alba Paul Ferrer (@albapaulfe) el 2 Abr, 2020 a las 10:47 PDT Dulceida y Alba Paul, candidatas El matrimonio de influencers podría dar el salto a la pequeña pantalla con este reality. Aún no se sabe, igual que el resto, si dirán que sí a la oferta, pero hay rumores de que podrían estar negociando. Desde luego, para los casi 4 millones de seguidores que suman entre las dos en Instagram, sería un notición tenerlas en la tele 24/7 y ver realmente cómo son en la vida real detrás de las redes sociales...

Gtres Oriana Marzoli y Luis Mateucci, candidatos Otra ex pareja podría volver a la tele. A pesar de que Oriana no despierta mucha simpatía últimamente (incluso se dijo que podrían haberla vetado en 'Supervivientes' después de liarla a gritos), quizá la cadena quiera darle una nueva oportunidad, y nada menos que con su ex, Luis Mateucci, con el que acabó fatal pero con el que ahora parece llevarse divinamente. Eso sí, esperemos que Oriana aguante más que cuando fue a 'GH VIP 6': tres días le duró la ilusión y abandonó al borde de un ataque de ansiedad...

Instagram Bea Retamal y Rodri Fuertes, candidatos Su historia de amor comenzó en 'GH 17', edición que ganó ella (mientras que él se quedó a las puertas del maletín), pero tras dos años de relación, celos, problemas de pareja y distanciamiento, ambos decidieron romper... y o precisamente por las buenas. Ahora a ambos no les va mal con sus proyectos profesionales, pero su vuelta a la tele podría suponerles un buen empujón a su carrera: ella, por su parte, ya lo intentó en 'Supervivientes 2020', pero salió por la puerta la primera...

Gtres Alfonso Merlos y Alexia Rivas, candidatos Son la pareja del momento desde que una videollamada descubriera que Alfonso Merlos le estaba siendo infiel a la ex gran hermana Marta López con la periodista de 'Socialité'. De momento, ellos siguen haciendo su vida (parece que Alfonso se ha decantado por quedarse con Alexia), y ahora les podría llegar el bombazo televisivo con este reality. ¿Aceptarán?

