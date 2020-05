Telecinco Kiko Matamoros El ex de Makoke se ha mudado hace poco a vivir con su chica, la modelo Marta López. La parejita paga 3.500€ al mes por el alquiler de una casa de unos 170 metros cuadrados en el centro de Madrid. Una vivienda que como la propia Marta ha explicado tiene una pequeña terraza, tres habitaciones y tres plazas de garaje. El propio Kiko Matamoros es quien ha desvelado el pastizal que le cuesta su nuevo nidito de amor. El colaborador no tuvo problema en contarlo, ni en hablar de los problemas que tiene con Hacienda.

telecinco Mila Ximénez Otra que se ha mudado hace poco es la ex concursante de 'GH Vip'. Al salir de la casa de Guadalix, decidió cambiar de vivienda y dejar la que tenía en el lujoso barrio de Salamanca, en Madrid. Ahora, Mila vive de alquiler en Chamartín en una casa de 270 metros cuadrados (para ella solita) que le cuesta 2.700€ al mes. ¿Y cómo es su pisazo? Pues tiene cuatro habitaciones, piscina, dos plazas de garaje y portero físico las 24 horas del día.

Gtres María Patiño Parece que la opción alquiler triunfa entre los colaboradores de 'Sálvame'. Tanto es así que la periodista decidió vender su casa en propiedad por 600.000€ para mudarse de alquiler a un espléndido ático con terraza de 140 metros cuadrados que le cuesta 2.500 € al mes. María pasó de vivir con su ahora marido Ricardo Rodríguez como dueña en Diego de León a hacerlo como inquilina en el barrio de Chamberi.

telecinco Lydia Lozano La veterana periodista lleva muchos años trabajando y parece haber sabido invertir muy bien a juzgar por la propiedad que tiene. Lydia vive en un lujoso chalet que cuenta con 236 metros cuadrados, tres plantas y jardín. No sabemos cuánto pago por el en su día, pero ahora la casa está valorada nada más y nada menos que en 1,5 millones de euros. Además, nos ha colado en su casa con sus conexiones en directo durante el confinamiento.

Ana Ruiz Kiko Hernández Antes de convertirse en un personaje famoso, Kiko trabajaba en una inmobiliaria y debió aprender mucho. El colaborador tiene más de una propiedad pero su estrella de la corona es el lujoso chalet que compró hace dos años donde vive con sus dos hijas tras vender 'Villa Chatín'. Kiko vive en un casoplón estupendo en una urbanización privada a las afueras de Madrid. Tiene una parcela de más de 2.000 metros y más de 500 de vivienda. A la casa no le falta de nada, piscina exterior, piscina interior, sala de juegos, gimnasio... Nunca ha desvelado lo que le costó pero no creemos que fuera una ganga.





GTRES Carlota Corredera La gallega vive con su marido Carlos y su pequeña en un piso que ronda los 400.000 euros. La propiedad tiene piscina y está ubicada en Aravaca, a las afueras de Madrid, donde también vive Terelu.

Belén Esteban Instagram Belén Esteban Hace años que la princesa del pueblo se mudó a Paracuellos del Jarama. Allí vive en una urbanización, en un chalet adosado de 273 m2 con 3 habitaciones y 4 baños. Además, y no está rodeado por un jardín de 400 m2 de parcela y cuenta con plaza de garaje. Nunca ha trascendido cuánto pagó por él pero el precio de una casa así en la zona ronda los 500.000€. Hemos podido verla cocinar cada día en su casa desde el confinamiento.



Gtres Gema López La colaboradora, de la que se acaba de desvelar su pasado como actriz, sigue en el que era su domicilio conyugal, a pesar de que se separó hace dos años. Gema y su hija viven en una casa de 112 metros cuadrados en el barrio madrileño de Legazpi que tiene un valor aproximado de 350.000 euros.

instagram Chelo García Cortés La periodista tiene fijada su residencia en la localidad catalana de Castelldefels donde vive con su mujer Marta en un chalet con vistas al mar que tiene un valor aproximado de 450.000€. Las dos también nos han regalado momentos bonitos y enfados en este encierro.

telecinco Terelu Campos Ya no está en 'Sálvame' pero lo estuvo. La hija de María Teresa Campos está estrenando su nueva casa después de conseguir vender su lujoso triplex. Terelu se acaba de mudar a un piso de alquiler en Aravaca que le cuesta 2.500€ al mes. Su actual casa mide 200 metros cuadrados, tiene salón, cuatro dormitorios, otros cuatro cuartos de baño y una espectacular cocina.

