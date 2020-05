Gtres Alejandra Rubio estaba deseando, como muchos madrileños, pasar a la fase 1. La joven ha cogido con muchas ganas la primera fase de la desescalada en la que ya se puede quedar con amigos y familias, además de ir a terrazas de restaurantes.

Gtres El lunes la joven quedaba para comer con su padre, Alejandro Rubio al que no veía desde hace más de dos meses cuando comenzó el confinamiento en Madrid. La colaboradora de 'Viva la vida' quedaba en una terraza de la capital para disfrutar de un agradable almuerzo con su progenitor.

Gtres El miércoles la joven fue a la nueva casa de Terelu y se reencontró con su madre después de tres meses sin verse. Después de este reencuentro, madre e hija disfrutaron de unas cañas con amigos en una terraza cercana a su domicilio.

Gtres A la joven se le vio hablar muy animadamente con uno de los asistentes a esta velaba, seguramente hijo de un buen amigo de Terelu Campos.

Su último plan ha sido el cumpleaños de una amiga, donde la joven disfrutó de una cena con amigos, en la que no faltó su amigo Aless Gibaja.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.