Agencias/Instagram Adele ¡70 kilos menos…! Su nueva imagen ha sorprendido al mundo. La británica, ganadora de 15 Grammys, que se daba a conocer en 2008, no parece ella tras seguir una dieta estricta, hacer deporte y perder 70 kilazos. ¿Es ella o tendrá una hermana gemela?

Agencias/Instagram Anabel Pantoja ¡30 kilos! Hace unos años se puso un anillo gástrico con el que perdió muchísimo peso, pero aún así Anabel quiere perder más. Ahora se machaca con ejercicio y sus retos son virales…

Agencias/Instagram Belén Esteban ¡8 kilos y sigue…! Tiene intención de quedarse embarazada. Por eso, Belén decidió empezar a cuidarse. Se hizo un test genético y ahora no prueba los hidratos de carbono y los azúcares. ¿Se habrá dado algún capricho en la cuarentena…?

Agencias/Instagram Chicote ¡40 kilos! El chef decidió cambiar de vida, y de peso, cuando le diagnosticaron diabetes tipo 2. “Los milagros no existen, yo recomiendo ir al médico y a un nutricionista”, aconseja para adelgazar con salud.

Agencias/Instagram Chris Pratt ¡25 kilos! El ‘prota’ de ‘Jurassic World’ llegó a pesar 130 kilos. Pero se propuso adelgazar y ¡lo consiguió! Contó que su secreto era beber mucha agua e ir al baño tres veces antes de las 10 de la mañana. Mejor no probar…

Agencias/Instagram Gerard Butler ¡18 kilos! Tenía un físico ‘espartano’, pero lo cierto es que había que currárselo mucho y Gerard se dejó llevar. Después se dio cuenta de que ya no nos ponía a ‘300’ y volvió a cuidarse. Ahora está para ‘Gerard-selo’ a casa…

Agencias/Instagram Jorge Javier ¡15 kilos! Siempre quiso adelgazar, y gracias a la dieta Pronokal, por fin lo logró. No hay más que ver el antes y el ahora para ver el gran cambio físico. Ahora nadie se le resiste en Tinder…

Agencias/Instagram Renée Zellweger ¡20 kilos arriba... y luego abajo! Aceptó convertirse en la protagonista de Bridget Jones, en el año 2001. Para ello tuvo que coger peso y después someterse a la dieta Atkins para quedarse en un palo. A nosotros nos gustabas más de Bridget…

Agencias/Instagram Rosa López ¡40 kilos! Quién te ha visto y quién te ve. De aquella niña gordita e ingenua que se dio a conocer en ‘OT’ en 2006 ya apenas queda nada. Rosa se sometió a un cambio de imagen radical, hizo dieta y mucho ejercicio y ahora eso es una constante en su vida. Vive en una ‘Operación renove’…

Agencias/Instagram Santiago Segura ¡46 kilos! Llegó a pesar 116 kilos cuando interpretó la primera vez a ‘Torrente’, pero Santiago se animó: “Empecé a sufrir, comer menos y ahora estoy en 73 kilos”, dice. Un largo camino que le ha costado sangre, sudor y lágrimas…

Agencias/Instagram Vicky Martín ¡23 kilos! Ha confesado muchas veces que le gusta comer, pero hace unos meses decidió ponerse a plan. ¿El resultado? 23 kilos menos… Aunque, eso sí, Vicky es una mujer con curvas y eso es lo que nos gusta de ella. ¡Estás estupenda!

