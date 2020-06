Instagram Carla García Barber Quién es Carla García Barber Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, hace un par de semanas cumplía 30 años. Es muy familiar y está muy unida a su padre, su hermana Rosa, su hermana Claudia y su hermano David con quienes ha estado en la cuarentena.

Instagram Carla García Barber Especialista en medicina estética y cirugía plástica Su pasión es la medicina desde los 16 años que decidió que quería ser doctora. Se licenció en medicina con 23 años en Las Palmas de Gran Canaria y más tarde se especializó en cirugía plástica y estética. En 2017 abrió su propia clínica en Madrid y más tarde otra en su tierra natal.

Instagram Carla Barber Un bellezón con corona Carla es toda una belleza, tanto que tiene un título que lo acredita. En 2015, la canaria fue coronada como Miss España tras haberlo intentado por primera vez en 2010.



Gtres Su experiencia en los certámenes internacionales En 2011, Carla participó en Miss Mundo donde conquistó al jurado, no tanto como para alzarse con la victoria pero sí para quedar en séptimo lugar.

En 2015, volvió a intentarlo desfilando (en la foto) en Las Vegas para competir en el certamen Miss Universo.

Gtres Un matrimonio fracasado En 2018, Carla le daba el 'sí, quiero' a su chico el médico colombiano Camilo Esquivel. Tras una boda de cuento en Gran Canaria, el matrimonio disfrutó de una luna de miel en Ibiza. Solo ocho meses después, la pareja ponía fin a su relación, una ruptura que ella misma anunciaba en un comunicado.

Agencias Getty Images Enamorada de Álvaro Morata En su época de modelo, Carla conquistó el corazón del futbolista Álvaro Morata en 2013 cuando él militaba en las filas del Real Madrid. Tras dos años de amor, la parejita puso fin a su relación. Ahora él está casado con Alice Campello con quien tiene gemelos y ahora esperan un bebé.

