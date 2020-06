Ver esta publicación en Instagram Y todo lo demás ... imaginarse ☠️ . . Comenzando aventura 🏄🏿‍♂️💍💃🏽 @omar_sancheze33 Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 27 May, 2019 a las 6:27 PDT Sin flechazo Su historia de amor no es llegó con una flecha de Cupido en mitad de una fiesta. En 2017 Anabel acompañó a su tía Isabel a un concierto a Las Palmas de Gran Canaria y tras una noche por la isla, recibió un mensaje de un chico al que no conocía que le preguntaba si seguía allí.

Capturas TV Nubarrones en el paraíso Pero no es oro todo lo que reluce. En su regreso a 'Sálvame' tras semanas confinada, Anabel recibía una desagradable noticia y es que tuvo que verse en un vídeo que ella misma grabó pero que borró de su Instagram en la que se la veía algo 'afectada' y hablando muy mal a Omar. Anabel se sentía muy avergonzada y aclaró que al día siguiente pidió disculpas a su amor y que ya estaba todo resuelto.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.