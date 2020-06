Instagram Lorena Gómez El bebé de Lorena Gómez cumple su primer mes de vida El pasado 2 de mayo, la cantante daba a luz a su primer hijo el pequeño René Jr. que llegaba para colmarla de felicidad a ella y a su pareja René Ramos. Ahora, el peque cumple su primer mes de vida y la catalana lo felicita en Instagram.

Instagram Sara Carbonero Sara Carbonero felicita a su hijo Lucas por su cumple Lucas, el hijo pequeño de Sara Carbonero e Iker Casillas, cumple 4 añitos en pleno confinamiento. La periodista, que luce ahora el pelo corto, no ha querido dejar pasar por alto un día tan especial y le ha dedicado un emotivo mensaje. “Hoy celebramos tu vida. Feliz cumpleaños pequeño , por muchos años más pidiendo cosquillas en la espalda y en las manos para dormirte, enamorándonos con tu risa pillina y auténtica”, escribía.

Ver esta publicación en Instagram #bauldelosrecuerdos “El coyote” , Mario Camus 1998 🎬🎥🍿#marfloreslifestyle Una publicación compartida de Personaje Público (@marflores_mar) el 1 Jun, 2020 a las 10:25 PDT Mar Flores recuerda su pasado como actriz Mar Flores se pone nostálgica y rescata de baúl de los recuerdos un fotograma de la película 'El Coyote' dirigida por Mario Camus en 1998. Sí, además de modelo, también fue actriz aunque desde 2008 no ha vuelto a ejercer como tal.



