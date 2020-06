Ver esta publicación en Instagram Así me siento intentando aprenderme una coreografía de #TikTok... 🤣🤣🤣 Buenos dias 🌍!!!! Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 3 Jun, 2020 a las 1:19 PDT Paula Echevarría y los bailes de Tik Tok Esta red social es, sin duda, uno de los mejores entretenimientos de los últimos tiempos, pero no todos podemos aprendernos todas las coreografías que los Tiktokers más importantes nos plantean. Y a Paula le debe pasar lo mismo que a los demás 'mortales' a juzgar por el divertido vídeo de la película 'Jaula de grillos' que ha compartido escribiendo: A"sí me siento intentando aprenderme una coreografía de #TikTok... 🤣🤣🤣"

Ver esta publicación en Instagram Feliz miércoles ❤️💚💜💙🤎🤍💛 Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) el 3 Jun, 2020 a las 2:41 PDT Cristina Pedroche, la vida en rosa O mejor dicho, los miércoles en ese color. La guapa colaboradora de televisión ha posado con un total look en rosa de Capriche y sandalias Ipanema, marca de la que es imagen, para desearnos un feliz día.

Ver esta publicación en Instagram Mio marito @alvaromorata ❤️ Una publicación compartida de Alice Campello-Morata (@alicecampello) el 3 Jun, 2020 a las 4:22 PDT Alice Campello, muy sexy en buena compañía La modelo ha querido compartir una sensual imagen junto a su marido, el futbolista Álvaro Morata, que parece está a punto de comérsela a besos... Lo que no entendemos es que ella esté tan fresquita con bikini y shorts y él pose con una cazadora de cuero.

Ver esta publicación en Instagram Cambio de imagen en tiempos de cambio. Gracias a @lapeludealba_styleshop. #cambiodelook#cortedepelo#renovarse💕 Una publicación compartida de CARLA HIDALGO (@carlahidalgo_oficial) el 3 Jun, 2020 a las 3:58 PDT Carla Hidalgo, nuevo look La actriz y presentadora ha decidido dar un nuevo aire a su pelo y ha cortado por lo sano. Carla ha dicho adiós a su melena y ahora luce un corte de pelo muy fresquito de cara al verano.

